Объявлен в розыск начальник Волынской таможни ГФС, которого прокуратура Киевской области подозревает во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Прокуратурой области совместно с работниками полиции ГУНП в Киевской области завершено досудебное расследование в отношении начальника Волынской таможни ГФС, а также двух его подчиненных инспекторов таможни, получали взятки от физических лиц за беспрепятственный проезд через государственную границу Украины.

Также задокументирован факт причинения государственному бюджету ущерб в сумме свыше 300 тыс грн, вследствие злоупотребления начальником Волынской таможни ГФС и инспекторами таможенного поста своим служебным положением. "В частности, доказано, что в 2017 году через Волынскую таможню ГФС из Польши на территорию Украины реально ввезли спецтехнику для ремонта дорог. Однако, с целью уклонения от уплаты в государственный бюджет таможенных платежей должностные лица таможни вывоза товара провели только на бумаге, в действительности же техника осталась на территории Украины. Кроме того, начальник Волынской таможни ГФС подозревается в незаконном приобретении и использовании специального технического средства для получения конфиденциальной информации, который удален у последнего при проведении следственных действий", - указано в сообщении.

В настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено сообщение о возможности ознакомления с собранными в ходе досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 УК Украины будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту совершения руководителем Волынской таможни ГФС уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.182 УК Украины (незаконный сбор и хранение конфиденциальной информации о лице). Он подозревается в наблюдении за своим подчиненным работником - начальником одного из таможенных постов Волынской таможни ГФС и членами его семьи.

Главой Волынской таможни ГФС был Виктор Кривицкий, пишет сайт ГФС.

Фото: vl.sfs.gov.ua

Кстати, вчера бывшему начальнику Закарпатской таможни ГФС сообщили о подозрении в присвоении 13 миллионов гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Напомним, что в ГФС Волыни прошли обыски.

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