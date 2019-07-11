Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок заявил, что передумал подавать в суд на президента Украины Владимира Зеленского, который выгнал его с совещания в грубой форме, так как возмущен тем, что этот конфликт начали использовать как провокацию пророссийские СМИ. Об этом он сообщил в своем видеообращении, передает Главком.

"За то, что инцидент использовали пророссийские силы и телеканалы, и пытаются сделать из этого провокацию, поэтому я вышел в эфир. Я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента", - сказал Годунок.

По его словам, конфликт на совещании 10 июля с президентом возник потому, что "окружение Зеленского подало неправдивую информацию". "Это небольшое недоразумение, которое завтра пройдет", - подчеркнул Годунок.

"Я не хочу расшатывать ситуацию в стране, когда вражеские каналы пытаются использовать эту ситуацию как провокацию и показать в плохом свете нашего президента", - отметил чиновник.

Годунок заявил, что он 11 июля "не идет никуда в СБУ". "А планирую к ним обратиться с депутатским запросом, является на меня любая информация, которая может меня порочить", - сообщил секретарь горсовета Борисполя.

"Я думаю, что президент разберется в той нелепой ситуации, в которую мы оба попали и покажет, что я никакой не бандит, а просто на просто возникло недоразумение в его окружении - кто дал ему ту ложную информацию, которую он осветил на совещании", - подчеркнул Годунок.

Видео: YouTube/Главком

Напомним, 10 июля во время встречи с активом Киевской области Владимир Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка. Причиной этого стала его судимость за "разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений".

"Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня?" - обратился Зеленский к Годунка под аплодисменты присутствующих в зале.

Выходя из зала секретарь горсовета напомнил, что Зеленский говорил, что теперь все "президенты". На это Зеленский ответил: "Ты - точно не президент. У президента нет криминала. Иди гуляй, господи".

Ранее сообщалось, что "Разбойник" Годунок объявил о походе к СБУ.

Также мы писали, что Годунок, которого грубо изгнал Зеленский, на выборах голосовал за Зе.