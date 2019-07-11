Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify) рассматривает возможность запуска услуги по прокату самокатов в Киеве, Львове и Одессе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас работаем над поиском партнеров и привлечением самокатов для Украины. Мы рассматриваем эту страну как интересный рынок для этого продукта. Недавно запустили самокаты в нескольких городах Эстонии и в Риге, увидели, что там это дало очень неплохой бизнес-результат. Сейчас рассматриваем запуск в Украине", - заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

По его словам, вполне возможно, что запуск в Украине будет осуществлен уже в этом году.

"Мы рассматриваем как потенциальные города для открытия сервиса Львов, Киев и Одессу", – сказал он, подчеркнув, что запуск может состоятся как в одном, так и одновременно в нескольких городах сразу.

Уточняется, что в начале марта сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины. По состоянию на июль 2019 года Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

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