Бюллетени для голосования в многомандатных округах будут больше полуметра в длину, а в мажоритарных - до 80 см. На них впервые напечатано изображение парламента. Об этих и других деталях выпуска бюллетеней рассказал на брифинге 11 июля директор предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" Юрий Онищенко.

Как сообщил Онищенко, всего планируют изготовить 60,4 млн бюллетеней. Из них около 30 млн предназначено для мажоритарных округов, а остальные - для общегосударственного, включая заграничный.

"Для печати бюллетеней будет использовано почти 14 млн листов защищенной бумаги, которая весит 540 тонн", - рассказал руководитель комбината.

Внешний вид бюллетеней. Фото: ukranews.com

По состоянию на 11 июля изготовлено уже 53,5 млн, или 84% бюллетеней. Все 100% будут готовы к 15 июля. Как заметил Онищенко, если сложить все бюллетени в стопку, то ее высота достигнет высшей вершины Африки - почти шестикилометровой горы Килиманджаро.

Сейчас работники полиграфкомбината трудятся в три смены круглосуточно и без выходных. В изготовлении избирательных документов участвуют больше 80% сотрудников - 800 человек.

Как сказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, стоимость одного бюллетеня в многомандатном округе составляет 4 гривны 20 копеек, а в одномандатных округах - от 2 гривен 28 копеек до 4 гривен 68 копеек. Цена зависит от количества кандидатов и длины листа.

"Сегодня наименьшее количество кандидатов - 5. Это в округе №188 в Хмельницком. Больше всего кандидатов - 46. Это округ №133 в Одессе", - заметил Радченко.

Внешний вид бюллетеня. Фото: ukranews.com

А председатель ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что на бюллетенях впервые помещено изображение здания Верховной Рады.

Бюллетени для голосования в общегосударственном многомандатном округе за политические партии имеют серо-голубой цвет, длину 60 см и ширину 20 см. В них указаны 22 партии с именами первых пяти кандидатов в списке. Бюллетени для голосования в одномандатных округах за мажоритарщиков будут песочного цвета. Их длина составляет от 20 до 80 см. Фамилии мажоритарщиков расположены в алфавитном порядке.

Графы "против всех" в бюллетене нет, так как она не предусмотрена законодательством.

Во всех бюллетенях информация напечатана с одной стороны на украинском языке. Документы имеют 8 ступеней защиты с использованием специальных элементов и красок.

Напомним, форму и текст избирательного бюллетеня для голосования ЦИК утвердила 27 июня.

7 июля ЦИК поручила Государственному предприятию специальной связи от имени Комиссии передать избирательные бюллетени окружным избирательным комиссиям.