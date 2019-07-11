В пятницу, 12 июля, во время празднования Дня памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Украине ожидается потепление. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталья Диденко.

"И хотя пока что речь не идет о +30, однако после нынешних + 17...+ 24, в пятницу ожидается + 20 + 26 градусов. А это уже что-то. Самыми теплыми 12 июля будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дожди наиболее вероятные в западных и серверных регионах, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На значительной части центра, юга и востока — без существенных осадков.

Однако ночью все еще будет прохладно - до +8....+13 градусов, хотя на юге будет немного теплее. "Контролируйте ночные сквозняки, открытые окна, пледы, одеяла и кошек, спасающих необычную холодную июльскую термическую ситуацию", — шутит синоптик.

Как отмечает синоптик, в столице на Петра и Павла пройдут локальные дожди, а температура днем +23.

"В выходные будет теплее, но все равно остается вероятность локальных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит. Мы и так уже пуганы, нас зимними водометами в мороз не смыло, так что с летним дождем как-то справимся. Говорят, что паршивому поросенку и в Петривку (Петров пост) холодно, но мы же не такие. Силы, красоты и здоровья всем", — пишет Наталья Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталья Диденко

Ранее сообщалось, что синоптики обещают дожди и падение ночной температуры до +11 градусов.

Также мы писали, что в четверг в Украине похолодает до +2.