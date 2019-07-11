Похоже, у Паулу Фонсеки, бывшего тренера донецкого Шахтера начинаются проблемы на новой работе. Перед началом закрытой тренировки Ромы он внезапно поссорился с ассистентом по тактике Тиагу Леалем.

Об этом передает итальянская газета Corriere dello Sport.

Как уверяют источники, инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения на базе римского клуба. Сначала Паулу Фонсека сделал выговор Леалу, а в ответ уже сам помощник предъявил свои претензии к главному тренеру. Спор мог выйти за грани цивилизованного, но первый ассистент португальского специалиста Нуну Кампуш уладил конфликт.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Фонсека хочет выманить бывшего игрока Шахтера из Англии в Рим и забрать еще двух бразильцев из Украины.