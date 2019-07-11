Сегодня, 11 июля, в Николаевской области после столкновения двух автомобилей погиб ребенок, который находился за рулем одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполиции.

Авария произошла сегодня утром на автодороге Ольшанское-Николаев вблизи поселка Ольшанское Николаевского района. Там столкнулись Opel и ВАЗ-2105. "В результате столкновения транспортных средств 10-летний мальчик погиб на месте происшествия. 30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Фото: mk.npu.gov.ua

На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции и спасатели. Сведения о ДТП внесены в ЕРДР по признакам статьи о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Фото: mk.npu.gov.ua

Напомним, что под Николаевом столкнулись два автобуса с людьми. 15 человек ранены, погибла девушка.

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