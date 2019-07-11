Следственный комитет Белоруссии арестовал двух российских граждан, задержанных ранее в связи с трагедией во время салюта на День независимости в Минске. Об этом со ссылкой на председателя СК Ивана Носкевича сообщает информагентство Sputnik Беларусь.

Представитель СК заявил, что обвинение арестованным пока не выдвинуто. "Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней. В эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу", - рассказал Носкевич журналистам в Минске 11 июля.

По словам сотрудника Следственного комитета, задержанные россияне сотрудничают со следствием. "Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия", - предполагает глава СК.

Носкевич также сообщил, что следствие рассматривает четыре версии произошедшего.

"Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой - они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали. Это самый актуальный предмет расследования", - добавил глава Комитета.

Напомним, 3 июля в Минске, в День независимости и 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, во время праздничного салюта взорвались три мортиры. В результате взрывов погибла женщина, еще 10 человек получили травмы.

В Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что подорвавшиеся салютные установки и фейерверки были закуплены у российского производителя.

Ранее "Страна" писала, что в Минске заявили о готовности организовать встречу Украины, России, Британии, США, Германии и Франции.