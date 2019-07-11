На Закарпатье неизвестные стреляли в офицера полиции, а также ранили прохожую женщину. Об этом сообщили глава МВД Арсен Аваков и руководитель Нацполиции Сергей Князев во время брифинга в четверг.

Фото: mvs.gov.ua

"Сегодня утром у нас было чрезвычайное событие - было осуществлено 5 выстрелов в офицера полиции на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была спланированная акция и попытка остановить борьбу с контрабандой", - сказал Аваков.

Фото: mvs.gov.ua

По его словам, 10 июля одному из чиновников выписали подозрение. "Контрабандисты пытаются нас остановить таким образом, но это сделает нас еще более решительными", - заявил глава МВД.

Кроме того, он отметил, что контрабандисты предпринимают попытки вмешаться в выборы в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области. По словам Князева, утром 11 июля, направляясь на работу офицер получил 5 пулевых ранений. Кроме того, ранения получила и жительница города Ужгород, которая шла на работу.

Фото: mvs.gov.ua

Председатель Нацполиции подчеркнул, что одна из рабочих версий - покушение на убийство офицера - профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой. По информации пресс-службы МВД, был ранен начальник управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванков. Преступников пока не задержали.

Ранее сообщалось, что в Сумах женщина из пистолета расстреляла мужчину и его 15-летнюю дочь прямо в офисе.

Также мы писали, что под Одессой нашли в петле бывшего главу Белгород-Днестровской РГА, который весной стрелял в нардепа от БПП.