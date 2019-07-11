Атошники собираются провести свой парад на Майдане в День независимости Украины. Об этом "Стране" сообщил ветеран Вячеслав Марченко. Он уточнил, что участники АТО подали прошение в КГГА о проведении 24 августа массового мероприятия.

По словам Марченко, среди ветеранов уже принято решение, что парад состоится в любом случае и несмотря на заявление президента.

"Будет ли это официальное мероприятие, как в прошлые годы, мы не знаем. Но то, что ветераны 24 августа пройдут своей колонной на Майдане Независимости, уже точно решено", - заявил Марченко.

По мнению военного, идея Владимира Зеленского отменить парад – это опасная политическая манипуляция, прикрытая целью сэкономить.

"Можно не пускать технику в целях экономии, но в чем проблема дать людям возможность пройти? Парад – это символ, это возможность людям, которые платят налоги на армию, посмотреть, куда идут их деньги. Это возможность сказать военным спасибо за то, что они защищают, а военным - посмотреть на людей, которых они защищают", - сказал Вячеслав Марченко.

Ветеран также отметил, что провести парад на самом деле не так дорого, как об этом говорит президент.

9 июля Facebook-сообщество "Информационный навигатор для ветеранов войны и их семей" выдвинуло идею проведения Марша воли без участия чиновников и использования бюджетных денег. Событием к настоящему моменту заинтересовалось около 9 тысяч человек.

Скриншот: Facebook/ VeteransInfo.ua

Напомним, 9 июля в своем видеообращении в Facebook президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в этом году празднование Дня независимости Украины пройдет без военного парада.

На официальном сайте президента Украины сразу же появилась петиция с требованием к Зеленскому провести 24 августа военный парад.