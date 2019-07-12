12 июля православные украинцы отмечают один из важных христианских праздников - День Петра и Павла. Этот праздник посвящен двум самым известным ученикам Иисуса Христа. Он известен с самых ранних времен христианства.
История праздника
Апостол Петр до своего ученичества у Иисуса был рыбаком, а когда узнал о Христе, сразу стал его последователем. Имя Петр он получил при крещении в христианство, а до этого его звали Симеон.
Апостол Павел до крещения имел имя Савл и сам являлся гонителем христиан. Однако однажды в пути его ослепил яркий свет, и громкий голос упрекнул его в неверии в истинного Бога. Ослепший Савл направился в Дамаск, где начал подробно знакомиться с христианским учением. Вскоре он прозрел, благодаря чему уверовал окончательно и стал последователем Иисуса.
Оба апостола вместе с остальными присутствовали при сошествии Святого Духа после вознесения Христа на небо, после чего отправились по миру проповедовать. Оба были казнены за распространение христианства. По легенде они были казнены в один день либо, в другом варианте, с разницей ровно в один год. Точный год казни Петра известен - 67-й. Он был распят на перевернутом кресте головой вниз. Павел же не мог быть казнен на кресте, поскольку был римским гражданином, поэтому его обезглавили.
День памяти Петра и Павла привязан к дате их казни. Кроме того, дата связана с перенесением мощей апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года. В этот день заканчивается Петров пост.
Открытки и поздравления с Днем Петра и Павла
В День Петра и Павла хочу вам пожелать,
чтобы сердце грела Божья благодать.
Пусть в семье - забота, на работе - лад,
Радость и удача зацветут, как сад.
Пусть святые Петр и Павел под защиту вас возьмут,
От несчастий и невзгод круглый год уберегут.
В День Петра и Павла утром помолись,
Чтоб вошла удача, радость, в твою жизнь.
Пусть надежда с верой сердце сохранит,
И огонь любви в нем пускай горит.
Желаю бодрости духа, даже в самых трудных ситуациях, способности увидеть свет в конце тоннеля, верных друзей и близких.
Пусть в светлый День Петра и Павла в жизнь войдет радость, благодать, надежда и вера в свои силы.
Пусть в этот день Бог пошлет свое благословенье, помогающее совершать дела во благо себя и других.
Пусть Петр и Павел войдут в дом
С любовью, светом и добром.
Пусть сила их тебе хранит
От бед, несчастий и обид.
Пусть вера и крепость духа святых Петра и Павла вдохновляют вас на новые свершения. С Днем Петра и Павла.
Пусть дорога к счастью будет ровной и светлой, и обязательно своей. С днем святых апостолов Петра и Павла.