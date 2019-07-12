12 июля православные украинцы отмечают один из важных христианских праздников - День Петра и Павла. Этот праздник посвящен двум самым известным ученикам Иисуса Христа. Он известен с самых ранних времен христианства.

История праздника

Апостол Петр до своего ученичества у Иисуса был рыбаком, а когда узнал о Христе, сразу стал его последователем. Имя Петр он получил при крещении в христианство, а до этого его звали Симеон.

Апостол Павел до крещения имел имя Савл и сам являлся гонителем христиан. Однако однажды в пути его ослепил яркий свет, и громкий голос упрекнул его в неверии в истинного Бога. Ослепший Савл направился в Дамаск, где начал подробно знакомиться с христианским учением. Вскоре он прозрел, благодаря чему уверовал окончательно и стал последователем Иисуса.

Оба апостола вместе с остальными присутствовали при сошествии Святого Духа после вознесения Христа на небо, после чего отправились по миру проповедовать. Оба были казнены за распространение христианства. По легенде они были казнены в один день либо, в другом варианте, с разницей ровно в один год. Точный год казни Петра известен - 67-й. Он был распят на перевернутом кресте головой вниз. Павел же не мог быть казнен на кресте, поскольку был римским гражданином, поэтому его обезглавили.

День памяти Петра и Павла привязан к дате их казни. Кроме того, дата связана с перенесением мощей апостолов, которое состоялось в Риме 29 июня 258 года. В этот день заканчивается Петров пост.

Открытки и поздравления с Днем Петра и Павла

В День Петра и Павла хочу вам пожелать,

чтобы сердце грела Божья благодать.

Пусть в семье - забота, на работе - лад,

Радость и удача зацветут, как сад.

Пусть святые Петр и Павел под защиту вас возьмут,

От несчастий и невзгод круглый год уберегут.

В День Петра и Павла утром помолись,

Чтоб вошла удача, радость, в твою жизнь.

Пусть надежда с верой сердце сохранит,

И огонь любви в нем пускай горит.

Желаю бодрости духа, даже в самых трудных ситуациях, способности увидеть свет в конце тоннеля, верных друзей и близких.

Пусть в светлый День Петра и Павла в жизнь войдет радость, благодать, надежда и вера в свои силы.

Пусть в этот день Бог пошлет свое благословенье, помогающее совершать дела во благо себя и других.

Пусть Петр и Павел войдут в дом

С любовью, светом и добром.

Пусть сила их тебе хранит

От бед, несчастий и обид.

Пусть вера и крепость духа святых Петра и Павла вдохновляют вас на новые свершения. С Днем Петра и Павла.

Пусть дорога к счастью будет ровной и светлой, и обязательно своей. С днем святых апостолов Петра и Павла.