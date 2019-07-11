Проверка на детекторе лжи 72-летнего руководителя группы "На-На" Бари Алибасова, вокруг отравления которого разгорелся настоящий скандал, показала, что продюсер лгал об отравлении средством для прочистки труб, пишет starhit.ru.

Недавно экспертам программы шоу "На самом деле" на Первом канале России наконец-то удалось задать шоумену главный вопрос: действительно ли было отравление или трагедия - пиар? Журналист Роман Устюжанин подробно расспросил Алибасова об инциденте, после чего полиграф показал, что мужчина намеренно выпил некую жидкость. Результат детектора был следующим: продюсер солгал о том, что случайно глотнул опасного вещества. При этом экспертиза подтвердила факт отравления, но чем именно шоумен раскрывать не стал. По мнению же экспертов, истинная причина госпитализации - злоупотребление алкоголем.

В распоряжении ведущего Дмитрия Шепелева оказались новые доказательства постановки трагедии. Ведущий показал переписку помощника продюсера Сергея Моцаря. "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", - говорилось в сообщении Моцаря. Шепелев отметил, что ситуация обсуждалась еще за месяц до событий. "Эта переписка была основой хорошо спланированной акции. Безусловно, разговор шел о том, что Бари Каримовичу необходимо плановое лечение, но речь идет о проблемах с алкоголем. Эту ситуацию было решено использовать как инфоповод и разыграть все то, свидетелями чего мы с вами стали", — заключил телеведущий.

Сам Алибасов отрицает все заявления экспертов. По словам шоумена, он уже восемь лет, как исключил спиртное из жизни. Кроме того, из-за ожогов пищевода, продюсер вынужден сидеть на жесткой диете. К слову, сын шоумена подтверждал, что занимался рекламной акцией инцидента. Однако уверял, что тяжелое состояние отца не являлось выдумкой. "Отец сказал: "Так надо!". Для пиара, потому что это его работа. Вы сейчас кричите и улюлюкаете, но при этом смотрите, выводите это в тренд. Аплодируйте за то, что отец вас развлекает и дает вам отдушину в жизни", - говорил Бари-младший.

Напомним, что Бари Алибасов появился на шоу в инвалидной коляске и "исцелился".

Также мы писали о том, что кот Алибасова за два дня заработал на рекламе $150 тысяч, но не стал участвовать в ролике со слоганом "Хватит быть лысым!".