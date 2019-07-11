Руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сообщил, что регулятор, скорее всего, снизит процентную ставку уже в конце июля, передает UBR.ua со сcылкой на AP.

Отмечается, что за последние 10 лет это случится впервые. При этом доллар сразу же отреагировал резким снижением курса на его слова, достигнув минимального значения в среду. А фондовые рынки и стоимость драгметаллов подскочили.

При этом Пауэлл не уточнил, насколько именно ФРС планирует снизить ставку, однако большинство экспертов считают, что речь идет о 0,25%.Некоторые из них, хотя их меньшинство, рассчитывают на 0,5%.

В своем выступлении Пауэлл аргументировал намерения ФРС, указав на ослабленную экономику, растущую торговую напряженность и хронически низкую инфляцию. Представляя Конгрессу полугодовой отчет центробанка, он сказал, что с тех пор как представители ФРС встретились в прошлом месяце, неопределенность относительно экономических перспектив в последние годы возросла. Особенно – на международной арене.

"В некоторых крупных зарубежных экономиках развитие, похоже, замедлилось, и эта слабость может повлиять на экономику Соединенных Штатов", – заявил Пауэлл.

Следует отметить, что от понижения процентной ставки выиграла бы и Украина, ведь львиная доля ее госдолга выражена именно в американской валюте. В таком случае переодалживать долги мы смогли бы дешевле.

Напомним, еще в июне Пауэлл утверждал, что американский центробанк пока не будет понижать процентную ставку, сохранив ее размер в рамках 2,25-2,5% годовых. И отметил, что ФРС является независимым органом и не собирается прогибаться под давлением Белого дома и финансовых рынков, которые требуют ее сокращения на 0,5%.

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