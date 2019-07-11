Экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус избран главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром", в который он был введен 12 июня этого года указом президента Владимира Зеленского. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве в четверг.

По его данным, соответствующее решение набсовет принял на прошедшем в Киеве 10 июля первом заседании в обновленном составе."В ходе заседания были рассмотрены планы предстоящей реструктуризации "Укроборонпрома", включая проведение международного аудита госконцерна", – сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в работе заседания также приняли участие представители профильных ведомств, стран-партнеров Украины по ВТС и руководство госконцерна.

Айварас Абромавичус Фото: g2.dcdn.lt

В предыдущем составе набсовет "Укроборонпрома" возглавлял ректор НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаил Згуровский, которого президент Зеленский на днях вывел из набсовета госконцерна.

Согласно уставу "Укроборонпрома", набсовет является высшим органом управления и включает пять членов, трех из которых назначает президент, а двух – уполномоченный орган управление (правительство). Указом от 9 июля этого года президент Зеленский назначил членами набсовета своего внештатного советника Андрея Загороднюка, возглавлявшего проектный офис реформ при Минобороны, и Давида Арахамию, который в 2014-2017 гг. возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Еще одним членом набсовета "Укроборонпрома" является зарубежный советник госконцерна, экс-глава Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009 гг.) Энтони Тетер (Anthony Tether), введенный в него правительством в январе 2018 года. Одно место в набсовете по квоте правительства остается вакантным.

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