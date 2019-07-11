Суд Европейского Союза может вынести решение об отмене санкций ЕС против бывшего президента Украины Виктора Януковича и людей из его окружения. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Сарган перечислила чиновников, по отношению к которым европейская судебная инстанция намерена аннулировать санкции.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича (сын экс-президента Александр - прим. ред.), А.Клименко (экс-глава Миндоходов Александр Клименко - прим. ред.), С.Арбузова (бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов - прим. ред.), В.Пшонки, А.Пшонки (экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем – прим. ред.) и А.Клюева (экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев – прим. ред.) об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала Сарган.

Пресс-секретарь генпрокурора отметила, что сторонами в соответствующих судебных процессах являются упомянутые экс-чиновники и Совет ЕС. Сарган выразила уверенность, что решение суда ЕС никоим образом не повлияет на ход расследований в Украине относительно названных лиц.

Чиновница также напомнила когда в последний раз продлевались санкции.

"Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 и будут оставаться в силе", - сообщила Сарган.

Скриншот: Facebook/ LarysaSargan

Как сообщала "Страна", санкции ЕС против Януковича и его окружения представляют собой заморозку активов фигурантов.

Санкции против экс-президента и близких ему людей продлевал и Канада.