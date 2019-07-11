Глава Украины Владимир Зеленский дал поручение Кабмину до 1 ноября 2019 года ввести обязательный электронный учет древесины, а также разработать и внести в парламент законопроект о порядке реализации древесины на конкурсной основе. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Как отмечается в указе, Кабмин должен разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Лесной кодекс Украины в части предоставления полномочий правительству об утверждении порядка реализации древесины на конкурсной основе и введения Единой государственной системы электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей, которая предоставит возможность контроля и отслеживания оборота древесины на рынке с момента его заготовки до факта реализации.

В правительстве должны разработать и внести на рассмотрение в Раду законопроект о введении уголовной и административной ответственности за оборот древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины.

Кроме того, Кабмину предписано до 1 ноября 2019 года разработать и утвердить порядок проведения мониторинга внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов путем введения Единой системы электронного учета древесины во исполнение ст. 4 закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" от 06 сентября 2018 года № 2531 с целью противодействия незаконному обороту древесины.

Также до 1 ноября 2019 года правительство должно внедрить электронный учет древесины государственными предприятиями, входящими в сферу управления Министерства обороны Украины, и обеспечить обнародование ежемесячных отчетов о состоянии внедрения и функционирования системы электронного учета древесины на этих госпредприятиях.

Правительство также должно усилить контроль и повысить уровень взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по борьбе с незаконными вырубками у постоянных лесопользователей, которые находятся в коммунальной форме собственности, путем внедрения эффективных механизмов управления в этой сфере, направленных на противодействие незаконному обороту древесины.

Помимо этого, областным госадминистрациям и КГГА поручили активизировать работу по борьбе с незаконными рубками и нерациональным использованием лесов; во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать меры по использованию постоянными лесопользователями, находящимися в коммунальной форме собственности, системы электронного учета древесины.

Ранее сообщалось, что Рада продлила запрет на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на склонах Карпат.

Также мы писали, что Рада ограничила вырубку леса и ужесточила наказание за контрабанду древесины.