Мира с Россией после парламентских выборов у нас не будет. Это с каждым днем все отчетливее дают понять в команде Владимира Зеленского.

Вчера кандидат от "Слуги народа" Никита Потураев отметился заявлением уровня Фарион или Ницой. Он предложил переименовать Россию в Московию и забрать у нее право на русский язык.

Потураев - не просто кандидат из проходной части списка. Он еще и советник Зеленского, а также один из главных его политтехнологов.

В целом, после истории с телемостом Украина-Россия у Зеленского показали, как на самом деле относятся к примирению, без которого не будет урегулирования на Донбассе.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Что заявил советник Зеленского

Вчера Никита Потураев пришел на интервью к YouTube-каналу Ukrlife TV.

Там он предложил называть Российскую Федерацию Московией, а украинский язык переименовать в русский.

Оригинальная мысль пришла Потураеву в связи с якобы назревшей необходимостью перестать жить в "чужих дискурсах".

"Можем вообще на своих картах начать называть их [Россию] Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем", - заявил советник Зеленского.

Потураев также высказал версию, что Россия - это "временно неподконтрольные Китайской Республике территории". А затем выдвинул второе предложение - о переименовании русского языка.

"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там [в России] - российский", - сказал чиновник.

Все это, по его мнению, нужно для того, чтобы дезавуировать имидж РФ как защитницы русскоязычных. Что в свою очередь выбьет почву из-под вмешательства Москвы в дела Украины.

Приводим противоречивый пассаж Никиты Потураева полностью:

"Конечно, южнорусский язык другой. А уж украинский русский теперь вообще другой, и моя, например, точка зрения, - что мы вообще должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там - российский. У нас есть украинский язык, он государственный, всё, единственный государственный; у нас есть языки национальных меньшинств - венгерский, польский, болгарский, румынский... Если кого-то забуду, извините, не хотел. А есть еще русский. Давайте так его и назовем - русский язык. Ну, русинский же есть на Закарпатье. А будет еще русский. А у тех будет пусть российский. Почему мы боимся? Это же все правдивая история.

Можем вообще на своих картах начать называть их "Московия". Почему, что нам мешает?

(Журналист): На самом деле, я хочу вам напомнить, что наш канал где-то полмиллиона россиян деморатической общественности смотрят, мы имеем полмиллиона просмотров в России. И на оккупированных территориях, и в Крыму.

- Я очень рад, если они слышат, пусть не воспримут это как обиду. Я имею в виду, что это тоже такие символические действия, которые меняют в том числе дискурсы. Мы не можем в чужих дискурсах вечно болтаться, мы свои должны создавать. Эта страна называлась, причем долго называлась, по-другому. Московия она называлась, Татария. Они сейчас хотят вернуться к истокам - давайте мы им поможем. Мы их у себя и переименуем. Какие проблемы? Если Германию французы называют "Алемания", немцы - "Дойчлянд", мы - "Німеччина", а по-русски "Германия", а по-английски "Джермани" - у одной страны сколько названий. Давайте вернем россиянам разнообразие историческое. Я же не призываю называть их фактически, называть то образование так, чем оно по сути является. А по сути оно уже является такими временно неподконтрольными Китайской народной республике территориями. Ну, уже практически так. Но мы же их так не будем называть - временно неподконтрольные КНР территории. Поэтому им надо вернуть какие-то исторические названия, пусть им будет приятно".





Что Потураев раньше писал о России

Правда, советник Зеленского не уточнил, признают ли эти переименования во всем мире - да и в самой России. Потому что если не признают - то ничто не помешает РФ и дальше проводить свой дискурс. Невзирая на экзотические телодвижения Украины.

То есть в политике России ничего не поменяется. Разве что увеличится количество очагов напряженности между странами. Например, если РФ и Украина когда-нибудь начнут подписывать договора, то камнем преткновения может стать название России, которую Потураев предложил переименовать в Московию.

Пока это все озвучивается лишь как идеи самого Потураева. И поэтому обсуждать всерьез их реалистичность особого смысла нет.

Обсуждать нужно отношение советника президента к России - государству, с которым Владимир Зеленский еще во время предвыборной гонки планировал договариваться. И от которого зависит мир в Украине.

И заявления о "Московии" - еще один симптом того, что этих планов на самом деле у президента нет. Иначе бы не стали держать в команде человека с таким отношением к северному соседу.

Тем более, что оно не было секретом уже давно.

"Решил посмотреть, что писал пять лет назад Никита Потураев - официальный советник президента Володимир Зеленський по политическим вопросам, который требует закрыть оппозиционные СМИ, а вчера предложил переименовать Россию в Московию и Татарию - вместе с русским языком заодно.

К сожалению, большинство постов просто нельзя цитировать - потому что в каждом втором из них содержатся слова ненависти, за которые банят на фейсбуке. Русофобия, юдофобия, обыкновенный и социальный расизм, требования казней и депортаций, мизогиния и гомофобия, радостные репосты воззваний о вознаграждении за пойманных сепаратистов, птнпнх на каждом шагу. Этот ваш Габуния нервно курит в сторонке.

Вспоминайте об этом, когда вам будут обещать переговоры и мир в стране.

Хочу поздравить Дмитрий Разумков и Андрей Богдан - отличный кадровый выбор получился", - написал в Facebook журналист Андрей Манчук, которы привел скрины с ранними постами Никиты Потураева.

В них будущий советник Зеленского назвает Россию фашистским государством, желает смерти Путину, население Донбасса называет террористами, УПЦ - "бесо-патриархатом" и даже предлагает воссоздать Речь Посполитую в противовес России.

Другие симптомы разворота

Еще одним признаком того, что антироссийский дискурс будет главным у Зеленского, стала атака на телеканал NewsOne. В которой президент и подконтрольная ему СБУ повели себя, как во времена Порошенко.

На NewsOne, собственником которого является соратник Медведчука и депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, задумали провести телемост с журналистами канала "Россия 24". Это вызвало ожесточенную реакцию националистов.

Радикалы объявили, что будут жестко прессовать NewsOne, а если телемост все же проведут - сожгут его. И даже Зеленский, когда выступал с видеообращением, признал, что активисты могут разгромить редакцию.

Правда, президент никак не предостерег их от преступления. А наоборот перевел стрелки на Россию, заявив, что она может использовать погром против Украины на международной арене.

То есть, если бы не это, канал можно громить. Так прозвучала речь Зе.

Параллельно СБУ, куда президент недавно назначил своего руководителя Ивана Баканова, рекомендовала СНБО ввести санкции против NewsOne.

То есть по сути Баканов предложил закрыть телеканал.

Кроме этого, он потребовал, чтобы с каналом разобрался Антимонопольный комитет и Нацсовет по ТВ. Последнему он предложил на законодательном уровне дать возможность лишать лицензии телеканалы без суда. Обращение по этому поводу Баканов уже направил спикеру Рады Андрею Парубию.

И в довершение Генпрокуратура открыла на телеканал дело о госизмене, которое у президента не критиковали - то есть, видимо, согласны с таким подходом.

Сам Зеленский буквально вчера снова поддержал атаку на NewsOne.

"Монополизация телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами недопустима", - заявил он. И добавил, что этот вопрос будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

Впрочем, до выборов осталось меньше двух недель - и за это время даже при желании отключить канал не успеют. Но не факт, что атака будет остановлена.

И как измерять пророссийские взгляды? К ним при желании можно отнести и выссказывания самого Зеленского накануне выборов о необходимости переговоров с Путиным или же многократные заявления собственника 1+1 Коломойского, что у нас в стране идет гражданский конфликт.

Почему Зеленский делает это

У ситуации по NewsOne есть два аспекта, которые выходят за пределы конфликта вокруг телемоста. И напрямую связаны с выходкой Никиты Потураева.

Первый - это политически-прикладной. У Зеленского открыто "мочат" конкурентов - "Оппозиционную платформу" - и близкие к ней СМИ.

"Платформа" перетягивает на себя голоса "Слуги народа" на юго-востоке со скоростью 4-5% в месяц.

И это вроде бы понятно, но вряд ли приемлемо. Зеленский шел к власти как политик "новой волны". И ему вроде бы не к лицу так откровенно, используя админресурс, устраивать репрессии против конкурентов за две недели до выборов.

Впрочем, после вчерашнего инцидента в Борисполе, когда Зеленский грубо выгнал с совещания местного депутата, многие переоценили свое отношение к Зе. Он показал, что и сам еще живет в понятиях "факинг-системы", которую так вдохновенно критиковал.

Второй момент - это атака на саму идеологию примирения с Россией, которую продвигает партия Медведчука-Бойко.

Одно время бытовало мнение, что Зеленский ревнует к "Платформе" потому, что и сам хочет пожинать лавры миротворца. Просто он не готов действовать так быстро, как тот же Медведчук в силу ряда ограничений - обязательств перед Западом, фактора радикалов и боязни потерять голоса сторонников Майдана.

Однако будь это так, то Зеленский пытался бы хоть как-то переигрывать "Платформу" на поле договоренностей с РФ. Тем более у него куда больше возможностей для этого.

Можно было попытаться освободить хотя бы часть пленных. Или начать переговоры по газу на уровне специалистов, пусть и не обладающих полномочиями, но являющих желание Киева растопить хоть какой-то лед.

Наконец, можно было воздерживаться от язвительных комментариев в адрес России и Путина, которые только осложняют ситуацию.

Однако вместо этого у Зеленского начинают репрессии против СМИ, которые только заговорили о том, что "надо поговорить" с Россией. И пускаются в рассуждения о том, что никакой России нет, а есть Московия, которой, к слову, надо запретить использовать определение "русский язык".

Причем если раньше у Зеленского умели обходить острые углы, то сейчас довольно открыто переходят на антироссийскую риторику. И это вряд ли можно объяснить чисто предвыборными соображениями.

Страну просто уже готовят к тому, что ожидания на смену курса напрасны. А будет все по старому, хотя и с новыми лицами. Ну или не совсем с новыми.

Сегодня, например, в США озвучили информацию о том, кто будет наиболее вероятным премьер-министром. Надо полагать - в случае, если Слуга народа сможет получить большинство в Раде. Названы такие фамилии:

1. Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

2. Директор по развитию бизнеса НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

3. Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

4. Секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк.

5. Бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Все они говорят о неизменности курса страны куда больше, чем любые заявления Зеленского о грядущем наступлении новых времен и о люстрации чиновников времен Порошенко.