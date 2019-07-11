Сегодня в издании "Русский пионер" была опубликована полная версия повести "Подражание Гомеру" о буднях руководства "ДНР" автора Натана Дубовицкого. Считается, что это псевдоним помощника Владимира Путина Владислава Суркова.

События и размышления, описанные в нем, не могли бы в полном виде лечь в основу новостей ни на российском, ни на украинском телевидении. Герои любят Донбасс и Россию, верят в идею войны против Украины и отважны в бою. При этом автор в красках описывает их пороки и плохие поступки: варварство, бандитизм, предательство, трусость, гордыню. Местами их можно принять за откровенных идиотов.

Повесть пропитана иронией и сарказмом. Дубовицкий-Сурков, не стесняясь в выражениях, троллит своих персонажей, их поведение и складывающиеся ситуации. Художественные приемы как бы намекают: "руководство" "ДНР" живет, как пауки в банке.

Если принять за чистую моменту элементы фактажа, читатель может узнать из произведения, кто и каким образом убил руководителя "ДНР" Александра Захарченко. И эта версия оригинальная, не фигурировавшая до сегодняшнего дня в СМИ.

Также красной нитью через всю повесть проходит любовная история.

В этом материале будет описана вся сюжетная линия. Если вы хотите ознакомиться с ней самостоятельно, полную версию "Подражание Гомеру" можно прочесть на сайте "Русского пионера".

Герои повести: Захарченко и его жена, Прилепин и полевые командиры

На днях "Страна" пересказывала первые три главы произведения Суркова. Вкратце там идет речь о том, как командиры двух сепаратистских батальонов с позывными Треф и Строгий пришли просить у командарма Фреза за своего товарища Минуса - чтобы его не отдавали под трибунал.

Из последующих тридцати одной главы становится понятно, чьими прототипами являются некоторые персонажи.

Фреза - Александр Захарченко. Строгий, Треф и Минус - сводные образы первых полевых командиров "ДНР". Объем их характеристик не позволяет понять, кого автор имел ввиду.

По ходу повествования Дубовицкий вводит еще двух ключевых персонажей - спичрайтера главы "ДНР" с позывным Танцор - это российский писатель Захар Прилепин. А также молодую любовницу - Наду. Из ее описания четко читается образ второй супруги Александра Захарченко Наталии.

Один из эпизодических героев - Радиола. Видимо, имеется в виду Моторола.

Два боя: обстрел своих позиций и взаимопомощь ВСУ

Боевые действия в произведении практически не описываются. И их всего два.

Первый бой идет под руководством Радиолы-Моторолы. Он, со стороны "ДНР", полностью провальный. Суть в том, что сепаратисты обстреляли свои же позиции, убили своих бойцов. Причина - один батальон в срок не уведомил второй о том, что данная часть территории вчера была отвоевана.

Реакция Радиолы на такое развитие событий матерно-эмоциональная:

"Вы че, отцы, ох…ли там??? Вы ж по нам е…ашите! Да по нам, по нам, по кому же еще! Макарону вон башку оторвало! Че, не вы? Вы, б…я, вы… Что дистанция? Что позиция? Да хохлы вчера, вчера, б…я, на этой позиции были. Мы ж за ночь сдвинули их. Они ж отошли в серую зону обратно. Теперь мы на этой позиции. Ночью, я тебе говорю. Не знал ты, сука, б…я! А кто знать должен? Куда, куда?! Да метров на двести дальше надо брать… Понятно, сука, тебе! Раньше понимать надо было…"

Если такое описание боя понравилось бы ВСУ, то другое - совсем нет. Речь идет о битве за Саур-Могилу (сейчас под контролем "ДНР", - прим.Авт.)

Саур-Могила после ожесточенных боев, которые проходили в июле и августе 2014 года

Рассказывается, что Фреза-Захарченко допустил к раненым бойцам АТО медицинского брата с лекарствами и водой. Для этого он дал приказ временно остановить обстрел.

Затем "ДНР" уступила позиции, сепаратисты временно остались без провианта. В знак благодарности за описанный выше поступок руководитель украинской армии отправил посылку. В мешке были вода, бинты, кровяная колбаса, водка. И записка: "Зло не прощаем, добро помним. Умри, но не от голода и жажды".

По словам ветерана АТО, с которым пообщалась "Страна", такие ситуации - доступ медперсонала, передача воды и еды враждующими сторонами - распространенная практика на фронте.

Впрочем, ни "ДНР", ни ВСУ, разумеется, в этом не признаются.

Выкуп сепаратиста у ВСУ

Как раз в ходе боя за Саур-Могилу, как описывается в повести, Захарченко познакомился с украинским командиром. Отмечается, что иногда они поддерживали связь по телефону.

В очередной раз такая необходимость возникла из-за убийства Минуса, который без согласования с руководством пошел отвоевывать территории для "ДНР".

Фреза-Захарченко обратился к украинскому военному начальнику с позывным Уксус с целью выкупа тела своего бойца:

"Через полчаса сторговались: двести тысяч евро, пятьдесят новых бронежилетов, семьдесят автоматов, двести рожков к ним, сорок цинков патронов, полтонны горохового концентрата. Продавать друг другу оружие или меняться им было на этой войне в обычае..."

По словам ветерана АТО, выкупы тел за оружие и продукты с обеих сторон - тоже распространенная (негласная) практика на фронте.

"Ты патриот и я патриот. С нами Россия, Бог и народ"

В целом же сюжет - это описание будней руководства "ДНР", где нет боевых действий, но есть работа в области пропаганды и душевные терзания на почве любви.

Фреза-Захарченко много времени проводит с Танцором-Прилепиным. Глава "ДНР" редактирует стихотворения для боевого листка, поучая, что нужно писать более доходчиво. Так, например, он на ходу сочиняет: "Ты патриот и я патриот. С нами Россия, Бог и народ".

Захар Прилепин. Покинул территорию ДНР в июле 2018, за месяц до гибели Захарченко

Также Захарченко активно правит свои речи, написанные Прилепиным (считается, что российский писатель в реальности был его спичрайтером, - прим.Авт.).

Руководитель сепаратистов горюет из-за того, что вынужден записывать сухое видеообращение к подчиненным, хотя хотел бы донесли до них следующее:

"Мог бы сказать, как любит Россию, до слез, до крови, до жара в голове, как знает, что физически не перенесет, если, не дай бог, вольно или невольно и хотя бы в самой малой доле станет причиной поражения или бесчестья родной империи".

Также в размышления Фрезы-Захарченко автор вкладывает отношение к войне - ее нынешнюю "вялость" и нежелание побеждать "по очкам":

"Поначалу война была молодой, горячей. Красивая и беспечная была. Противников неудержимо влекло друг к другу, они жаждали близости и не раз, позабыв обо всем, заключали друг друга в страстные объятия рукопашных схваток. Но прошли годы, война постарела, подурнела, замедлилась. Прежней страсти уже не было, и как пожилые супруги в затянувшемся браке, воюющие стороны хоть и не расходились, но и сближаться уже не очень желали, держали дистанцию. Маневрируя на расстоянии, все чаще перепоручая ратное дело беспилотникам, постреливая издалека и не особенно целясь, каждый давно уже втайне мечтал о другом враге и другой войне.

Фрезе, как и всем здесь, тоже надоела эта вялая канитель, он не хотел победы по очкам, у него был хороший план большой последней решительной битвы. Ресурсы были накоплены и распределены так, чтобы в любой момент можно было провести неожиданный удушающий прием, утопить почти всю (а при некотором везении и просто всю) вражескую армию в котле пострашнее иловайского. Но из центра шли сдерживающие директивы, какие-то незнакомые ему люди в пиджаках на каких-то неразборчивых переговорах заключали какие-то необъяснимые перемирия, в которых вязла, и глохла, и никак не кончалась постылая война".

У Захарченко в повести установлен телефон связи с центром и его первым лицом - очевидно, имеется ввиду президент России Владимир Путин. Также к нему прикреплен особист - тоже, видимо, российский. Этот сотрудник выступает с регулярными докладами и рекомендациями. ЦУ в Донецк поступают ему и иными способами - шифрограммами.

Впрочем, пишет автор, чем бы ни занимался Захарченко, он всегда спешил закончить пораньше и уйти домой, поскольку там его ждала 21-летняя любимая Нада.

"Хотелось заниматься с ней любовью и вдыхать ее запах"

Описывается, что Фреза-Захарченко был женат и у него были дети, он даже хотел вернуться к супруге. Однако любовь к Наде была настолько сильной, что он сам боялся своих чувств.

Приведем отрывок, где показывается отношение главы "ДНР" к своей любовнице, который вполне мог бы оказаться в дамском романе:

"Работать сегодня не хотелось. И вчера не хотелось, и позавчера. Завтра тоже не захочется. Уже месяц, с тех пор как впервые увидел Наду, он хотел только одного — быть с ней, разговаривать с ней и не разговаривать с ней, заниматься с ней любовью и не заниматься с ней любовью; видеть ее и не видеть ее, но тогда обязательно слышать, а если не слышать, то вдыхать ее запах, а если не вдыхать, то представлять, как вдыхает…"

Нада была медсестрой и работала под руководством Минуса (того самого, который самовольно пошел в бой и погиб) и была его женщиной. Захарченко увидел ее в строю и приказал привезти к себе домой, невзирая на ее чувства к другому мужчине. Отметим, что в реальности, по данным СМИ, Наталья Захарченко оказывала медицинскую помощь и участвовала в бою за аэропорт.

С тех пор Нада и Захарченко жили в отжатом у донецкого чиновника коттедже.

В произведении описывается, что девушка продолжала тайно любить своего полевого командира. А Захарченко буквально сдувал с нее пылинки. Когда девушка собирала в саду цветы на букет и пела песни, он поручал подчиненным выяснить, веселые ли композиции или грустные - так он понимал, какое у нее настроение.

Чувства Захарченко к Наде описываются настолько глубокими, что любая женщина втайне могла бы позавидовать. Но, как того требуют законы драматургии, у этих отношений был грустный конец.

Полевые командиры обвинили главу "ДНР" в том, что он не отправил бойцов на подмогу Минусу, назревал бунт.

Во время похорон Минуса Нада шла за его гробом и сидела возле него в первом ряду. Рыдала. Захарченко все это видел и мысленно называл ее за это "сукой".

В результате от поручил гонцу собрать всех глав батальонов в одном помещении, сказав, что придет к ним на беседу. Поручение было выполнено. После чего глава "ДНР" отдал приказ - взорвать и расстрелять их всех. Его помощник стушевался, сказав, что в то здание поехала и Нада тоже. Однако Захарченко, будучи злым на нее, не дал заднюю, посчитав, что девушка все равно не простит его за смерть своего любимого.

Но тут кульминация обострилась максимально. Главе "ДНР" передали подарок от Нады (он в тот момент находился в своей летней "резиденции"). Захарченко отрыл коробку и прозвучал взрыв - девушка прислала ему бомбу.

Кафе "Сепар" после взрыва, в результате которого 31 августа 2018 года погиб Захарченко

Колбасный президент и похититель спермы

Как мы упоминали выше, в повести есть большое количеств моментов, как Дубовицкий-Сурков троллит своих героев. Приведем некоторые из них.

Так, в произведении описывается один полевой командир. В знак благодарности за успешный бой ему отдали под контроль колбасный завод, которым он управлял следующим образом:

"Мясокомбинат ему отдали, самый крупный в регионе, плюс денег еще выпросил три мешка, плюс оружия вагон. Только тогда свалил… принц этот датский, б…, петух гамбургский…

Мало этого, через неделю объявил территорию мясокомбината Новоукраинской Демократической Республикой, а себя ее, б…, президентом. И воевать с украми отказывался, пока мы его, сука, колбасное государство не признаем и договор о коллективной безопасности с ним не заключим! И когда мы на передке подыхали, он по тылам со своей бандой гастролировал, копанки отжимал…"

Следующий полевой командир описан еще большим кретином. Его посадили по малолетке - хотел украсть из сумки женщины кошелек, но там была маленькая собака. Животное его укусило, таким образом он был замечен. Отсидел. После выхода из колонии замахнулся на ограбление банка. Готовился серьезно. Преступление совершил. А в металлических контейнерах, вынесенных им из ячеек, оказалась сперма - оказалось, что он ограбил не обычный банк, а банк с биологическими материалами.

"Народ пусть в армию служить идет"

Жители Донбасса, их трагедии не описываются. Единственный раз в повести приводится, как мэр Горловки через помощника просится на прием к Захарченко из-за обстрела города. Она хочет донести пожелание населения: чтобы или "ДНР" атаковала украинские война, или отступила сама. Но ей в беседе отказано. Захарченко рекомендует обратиться женщине к контактной группе, заседающей в Минске:

"— Такая. Светлана Павленко, мэр Горловки.

— Не вызывал.

— Она сама. Обстрел вчера был. Ребенка там у них убило. Три дома сгорело. Народ, говорит, волнуется. Или, говорит, укров подальше отгоните, чтоб до нас не долетало. Или сами уходите, чтобы у укров повода стрелять не было.

— Мэра, который так говорит, надо из мэров гнать сразу на подвал…

— Не она говорит. Она говорит, что народ говорит.

— Народ… Народ пусть в армию служить идет. А то, как ныть и деньги выпрашивать, так они первые, а как на войну, так не найдешь никого…

...

— Как же я их прогоню? (ВСУ - прим.Авт.) Нельзя. Перемирие у нас. Картофельное перемирие. Она что, новости не смотрит?

— Медовое, товарищ командарм.

— Что медовое?

— Перемирие медовое. Картофельное уж месяца два как закончилось. Его заключили, чтобы картошку не мешать фермерам сажать. А сейчас медовое.

— А медовое зачем заключили? Чтобы не мешать мед есть?

— Никак нет. По случаю Медового Спаса. На пасеках мед гонят сейчас. Вот чтоб в пасеку какую не попасть или пчел, может быть, не спугнуть, точно не знаю зачем. Контактная группа решила.

— Вот пускай эта Павленко в контактную группу и обращается.

— Есть. Так ей и скажу".

Вооруженные силы Украины в повести упоминаются мало. Как правило, автор называет их "украми".

Над шефом ВСУ в личной беседе Захарченко подшучивает - просит перейти на русский язык, поскольку украинский тот так и не выучил.