В пятницу, 12 июля, православные отмечают один из главных праздников лета - День Петра и Павла, ближайших сподвижников Христа. Дата этого праздника неизменна и отмечается всегда в один день.

Кто такие Петр и Павел

Петр и Павел - двое из двенадцати апостолов, которые по-разному пришли к вере. Несмотря на различия в их характере, они стали главными проповедниками христианской веры. Петр был простым рыбаком, без образования, а Павел - состоятельный римлянин из знатной образованной семьи, ученик известного учителя фарисейства Гамалиила. И если первый был верным учеником Христа с самого начала, то Павел - его злейший враг, который разжигал ненависть к христианам.

Петр трижды отрекался от Христа, но вскоре покаялся. Такой же была судьба и Павла - он долгое время сопротивлялся правде господней, а после - столь же праведно уверовал. За христианские проповеди оба были казнены в Риме в один день - 12 июля, приняв святое мученичество. Они более других потрудились в проповеди христианства, поэтому церковь называет их первоверховными апостолами. У славян апостол Петр относился к числу наиболее чтимых святых угодников. В сказаниях он фигурировал под именем апостола-ключника.

Традиции и приметы 12 июля

Накануне праздника принято проводить в доме генеральную уборку. Верующие ходят в храм, чтобы помолиться апостолам. Службы в этот день в киевских храмах начинаются с 6:30 и проходят до вечера. Работать в этот день не запрещается, однако все домашние хлопоты связаны с богоугодными делами и заботой о ближних, а не физическим трудом. В течение всего дня не следует ругаться, думать о плохом или тем более желать худого окружающим. Семья обычно собирается за праздничным столом, для которого заранее готовят творожные блюда или блюда из рыбы (поскольку Петр был рыбаком и считается покровителем рыбаков). Согласно поверьям, такая трапеза сулит мир и крепкую семью. Однако следует избегать слишком шумных застолий и чрезмерного распития алкоголя.

Не рекомендуется в этот день купаться. Рыбаки могли молится на хороший улов, освещали воду, но в реку не заходили, чтобы она "не забрала их в жертву".

В народе бытует мнение, что "Петровка проходит – половина лета уходит", "Петр и Павел день убавил". То есть световой день с этой даты идет на убыль.

Также есть много примет, связанных с погодой. Если 12 июля идет дождь - к богатому урожаю. Жара на Петров день – сулит морозное Рождество. Если Петровки холодные – год предстоит голодный. Если кукушка кукует после 12 июля зима будет поздней. Но если птичка замолкает за неделю до Петра и Павла, то ждут ранних заморозков и снега.

В Петров день оканчиваются "купальские празднования" и начинается период летних свадеб (обычно с 13 июля). После праздника начинаются активные работы в поле. Это первая прополка, а также подготовка к сенокосу и жатве. Петров день традиционно длился в течение 3 дней - до 14 июля включительно.

В некоторых регионах Украины существовало поверье, что святой Петр хранил ключи от земли на протяжении всего года, до наступления осени. Также Петру и Павлу молятся об исцелении от горячки и лихорадки. Существовал обычай на Петров день устраивать "гулянки Петровки", жечь костры, водить хороводы и качаться на качелях.