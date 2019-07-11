Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что все ученики начальной школы получат отражающие свет жилеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, подарок должен повысить безопасность детей на дороге.

"С 1 сентября каждому ученику 1-4 классов дарим специальный светоотражающий жилет. Это безопасность для ребенка как участника дорожного движения", - написал Гройсман.

Скриншот: Facebook/ volodymyrgroysman

Премьер отметил, что все жилеты пошиты из качественных материалов индивидуально для каждого ребенка. Он также призвал родителей следить, чтобы дети не забывали надевать жилеты по пути в школу и из школы.

Фото: Facebook/ volodymyrgroysman

Напомним, еще 21 ноября 2018 года Гройсман во время заседания Кабмина поручил Министерству инфраструктуры изучить возможность обеспечения детей светоотражающими средствами, чтобы по вечерам они могли ходить по дорогам и не подвергать себя опасности.

Решение раздать детям жилеты было принято весной на всеукраинском Координационном совещании по вопросам безопасности дорожного движения.

"Страна" ранее писала о том, что носить яркие жилеты в целях безопасности рекомендовала велосипедистам Ульяна Супрун.