Вчера, 10 июля, прошли очередные матчи первого квалифая Лиги чемпионов-2019/2020. В этом раунде венгерский Ференцварош, который тренирует наш Сергей Ребров обыграл болгарский Лудогорец (2:1).

Сергей Ребров на пресс-конференции после победного матча, фото: fradi.hu

"Если брать во внимание, что это только старт сезона - команда сыграла хорошо. Теперь есть намного больше информации о сопернике, чему я рад. Я доволен результатом, главное, что игроки получали удовольствие от того, что делали на поле.

Первые 20 минут мне понравились, затем мы перестали контролировать матч, отдали мяч. Были ошибки, но это нормально для первого матча в сезоне. От нас ушли несколько игроков, в том числе Петряк, но появились новые, и они показали себя на поле", - рассказал Сергей Ребров пресс-службе клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что игрок донецкого Шахтера перешел на сезон в венгерский Ференцварош к Сергею Реброву.

Также мы рассказывали, что Сергей Ребров сделал Ференцварош чемпионом Венгрии в свой первый же сезон.