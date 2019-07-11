Верховная Рада сегодня, 11 июля, утвердила во втором чтении и в целом проект Избирательного кодекса, который вводит пропорциональную систему парламентских в парламент по открытым спискам. об этом пишет Интерфакс-Украина.

За соответствующий законопроект №3112-1 проголосовали 230 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг. Нардепы одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены, а также проект Избирательного кодекса во втором чтении и в целом.

Депутаты должны были голосовать возвращение к правкам, которые наработала рабочая группа, потом голосование за эти поправки пакетом, и, уже третьим голосованием - принимать Кодекс. Нардепам лишь с семнадцатого раза наконец удалось вернуться к правкам - за это дали голоса 227 нардепов. После этого Парубий объявил, что сейчас депутаты одновременно примут в целом Избирательный кодекс со всеми предложенными поправками.Что и было сделано.

Главная поправка в том, что закон вступает в силу с 1 декабря 2023 года, кроме отдельных пунктов.

Напомним, что Парубий предупреждал Зеленского, что Рада примет Избирательный кодекс.

Также "Страна" разбиралась, зачем депутатам срочно понадобился новый Избирательный кодекс и комиссии для импичмента президента.