Покинувший Украину народный депутат Рады 7 и 8 созывов Александр Онищенко почувствовал в Украине ветер перемен и намерен вернуть украденные Порошенко деньги. Об этом он написал в заметке под названием "После свержения коррумпированного режима" для американской газеты The Washington Times.

Как отметил беглый олигарх, Украина наконец встала на правильный путь к открытому обществу, о чем свидетельствует победа на выборах Владимира Зеленского.

"Победа президента Владимира Зеленского была победой народа против коррумпированного режима Порошенко... Обещание построить честное и открытое общество нашло отклик у электората, который снял с власти коррумпированного клептократа Петра Порошенко", - написал Онищенко.

Однако, по мнению политика и бизнесмена, настоящая работа для достижения процветания только начинается. Украине предстоит присоединиться к НАТО, интегрироваться в мировые рынки и искоренить коррупцию режима Порошенко. Сам Онищенко собирается решать последнюю задачу.

"Я сам создаю и планирую возглавить неправительственную организацию под названием "Группа по возвращению активов" с целью вернуть 5 миллиардов долларов Украине , которые были присвоены Порошенко и его окружением. Я посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, которая опутала Украину под властью Порошенко", - заявил политик.

Онищенко отметил, что в борьбе с коррупцией Украине должен активно помогать Запад, потому что геополитическое положение страны представляет стратегический интерес для Запада.

В конце заметки автор посокрушался по поводу того, что украинский ЦИК отказался разрешить ему участвовать в выборах 21 июля.

"Это та же самая комиссия, которая первоначально отказалась зарегистрировать партию бывшего президента Михаила Саакашвили и все еще контролируется Порошенко и его марионетками", - объяснил ситуацию с отказом Онищенко.

Специально для "Страны" политик сообщил некоторые детали о своей новой НПО.

"Компания, которую мы организовали, в Америке будет возвращать все, что награбил Порошенко. Группа профессиональных юристов, финансистов и детективов со всего мира будет искать украденные миллионы, офшорные счета, движимое и недвижимое имущество, зарегистрированное на аффилированных лиц. Чтобы облегчить и ускорить работу украинским правоохранительным органам, в группе будут американцы, которые годами занимаются возвращением награбленных активов и посадили не одного политика", - сказал Онищенко.

Напомним, в марте бизнесмен пообещал премии в 500 тысяч грн и миллион за расследования о Порошенко и его окружении.