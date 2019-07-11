Глава телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия возмутился тем, что в стране "интересы поставщиков продукции в Россию ставятся выше свободы слова" и заявил, что "готов мочиться" в поставляемые в РФ "Боржоми" и "Набеглави", передает Sputnik Грузия.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что значит, мы должны говорить, что Путин (президент РФ Владимир Путин) хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите и продавайте в Украине. Нам чуть ли не запрещают выражать мнение, лишь бы ваш "Боржоми" туда поступал. Валите в Украину и продавайте там этот "Боржоми", - сказал Гварамия.

Фото: wikimedia.org

После этих слов совладельцы и партнеры грузинского телеканала Рустави-2 отказались уволить Гварамию, пишет РИА Новости. За отставку Гварамии выступала Нино Нижарадзе - владелица 9-процентной доли в компании. Однако другие акционеры отказались поддержать ее требование. "Это решение не было неожиданным, так как партнеры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения… Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано", - заявил ее адвокат.

Позже он написал на своей странице в соцсети Facebook, что случайно упомянул "Набеглави", и извинился за это.

Фото: facebook.com

Напомним, что 7 июля ведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу P. S. на "Рустави 2" с нецензурной брани в адрес Владимира Путина и его семьи.

Напомним, что в Грузии приветствовали решение Путина не накладывать на них санкции.

Также "Страна" разбиралась, как мат против Путина и противостояние вокруг ЛГБТ погружают Грузию в хаос.