Советник президента Украины Владимира Зеленского, политолог и кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев предложил называть Российскую Федерацию Московией, а украинский язык переименовать в русский. Такие идеи он высказал в интервью каналу Ukrlife.TV, опубликованному 10 июля.

Оригинальная мысль пришла Потураеву в связи с якобы назревшей необходимостью перестать жить в чужих дискурсах.

"Можем вообще на своих картах начать называть их [Россию] Московия. Что нам мешает? Это символические действия, которые меняют дискурс. Мы можем вечно жить в чужих дискурсах. А должны создавать свои. Эта страна долгое время называлась по-другому: Московия, Татария. Они хотят вернуться к истокам — давайте мы им поможем", - заявил советник Зеленского.

Потураев также высказал убеждение, что по сути Россия - это "временно неподконтрольные Китайской Республике территории". А затем выдвинул второе свежее предложение - о переименовании украинского и русского языков.

"Украинский русский" язык совсем другой. Мы должны его переименовать. И сказать, что у нас русский язык, а там [в России] - российский", - сказал чиновник.

Видео: YouTube/ Ukrlife.TV

В Российской Федерации быстро отреагировали на слова Потураева. Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей Facebook-странице посочувствовал Зеленскому, вынужденному общаться с помощниками вроде Потураева.

"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых в Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", - поиронизировал Клинцевич.

Скриншот: Facebook/ frklintsevich

Напомним, на днях в связи со скандалом из-за российско-украинского телемоста Никита Потураев намекнул, что близкие к Медведчуку телеканалы нужно лишить частот и отправить вещать в YouTube.

Ранее "Страна" писала, что о намерении политолога баллотироваться от "Слуги народа" стало известно в середине июня, когда партия обнародовала списки кандидатов.