Телеканал "Интер" приготовил очередной сюрприз для своих зрителей. Со следующей недели начнутся трансляции двух главных музыкальных событий сезона. С 15 июля зрителей ждет "Славянский базар в Витебске", а с 22 июля - "Юрмала. Лайма. Рандеву". И самое главное - мега-звезда украинской сцены, великая София Ротару исполнит в Беларуси новую песню.

Об этом передает пресс-служба канала.

Суперзвезда София Ротару, фото: sofiarotaru.com

"София Ротару на сцене "Славянского базара" представит премьеру песни, - рассказал директор форума Глеб Лапицкий. - Это, я считаю, серьезный реверанс фестивалю, потому что звезды такого уровня не каждому музыкальному мероприятию делают подобные подарки".

Откроет музыкальный марафон на "Интере" фестиваль в Беларуси, который пройдет уже в 28 раз. Соревноваться здесь будут представители из 18 стран. Впервые на вокальное состязание приедут гости из Китая и Швейцарии. Представлять Украину на конкурсе будет певец и композитор Дмитрий Бабак. Артист признался, что для него большая честь - выйти на сцену, которую когда-то покорили Таисия Повалий, Александр Пономарев и Руслана Лыжичко.

"Выступить на "Славянском базаре" - моя мечта детства, - говорит Дмитрий. - Помню, как мы с семьей каждый год наблюдали за фестивалем, восхищаясь и переживая за конкурсантов. Тогда мне казалось невозможным, оказаться по ту сторону экрана. Но вера и упорный труд сделали свое дело! Я выйду на сцену "Славянского базара", чтобы привезти победу для Украины".

Дмитрий Бабак, фото: inter.ua

Кроме молодых талантов на праздник музыки приедут и звезды мировой величины - итальянский тенор Алессандро Сафина, пианист и обладатель Грэмми Марлоу Росадо, экс-участница Ace of Base Дженни Берггрен. Также на гала-концертах фестиваля выступят София Ротару, Ирина Билык, Таисия Повалий, Тамара Гвердцители, Валерий Леонтьев, Alekseev и Melovin.

Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри во главе с Тамарой Гвердцители. Также в состав жюри вошли Марлоу Росадо, Дженни Берггрен и Ирина Билык.

Ирина Билык, фото: inter.ua

"Я очень рада, что снова приеду на "Славянский базар в Витебске", потому что принимаю участие в нем со дня его основания - как музыкальный гость и как член жюри. У меня уже столько друзей по всему СНГ, с которыми встречаемся именно здесь - говорим друг другу теплые слова, рассказываем последние новости, - поделилась впечатлениями Ирина Билык. - Мне нравится быть в составе жюри, потому что тут действительно нет никакого давления ни с чьей стороны. Можно выбрать наиболее понравившегося исполнителя. Поэтому я считаю "Славянский базар" одним из самых честных конкурсов в мире".

Ранее "Страна" рассказывала, что канал Интер выпустил в большую жизнь будущих гениев украинского кино и ТВ.

Также мы рассказывали, что на Atlas Weekend-2019 впервые за много лет выступила Софии Ротару.