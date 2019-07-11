В Государственном бюро расследований подтвердили факт вызова бывшего президента Петра Порошенко на допрос 17 июля.

"Да, его действительно вызывают", - сообщили "Стране" в пресс-службе ведомства.

В ГБР добавили, что ранее в рамках соответствующих уголовных производств, связанных с возможным отмыванием преступных доходов и легализации средств при оформлении сделок купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском" и телеканала "Прямой" уже были допрошены прочие статусные фигуранты производств.

"Уже были на допросах Сергей Тигипко и Владимир Макеенко", - резюмировали в Госбюро.

Ранее экс-замглавы Администрации президента, юрист Андрей Портнов сообщил, что экс-президента президента Украины вызывают на допрос в рамках расследования уголовных дел, зарегистрированных по его заявлениям. Также мы писали, что суд удовлетворил ходатайство Госбюро расследований о принудительном приводе на допрос собственника телеканала "Прямой" Владимира Макеенко.