Человек, убивший любимую кошку премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, публично признался в этом через полтора года после этого события, сообщает The Gardian.

Кошка премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн по имени Paddles (Пэддлз) погибла в аварии в ноябре 2017 года рядом с домом своей хозяйке недалеко от Окленда. Гибель любимицы премьер-министра страны обсуждали в мировых СМИ.

Лишь спустя полтора года сосед премьер-министра Крис рассказал СМИ о своей вине. Он сказал, что отвез весла к ветеринару, но было слишком поздно. По его словам, он не узнал кошку и выяснил ее принадлежность после разговора с другими соседями. Он оставил Ардерн записку с соболезнованиями, в которой его дочь просила премьера не отправлять отца в тюрьму. Через некоторое время сама женщина позвонила Крису, чтобы поблагодарить за соболезнования и извиниться за переживания, которые ему пришлось перенести.

Ардерн взяла животное из приюта. Прозвище Paddles ("Вёсла") ей принесли лишние пальцы на лапах. На ее аккаунт в Twitter подписались 10 тысяч человек. А громким мяуканьем она едва не сорвала телефонный разговор Джасинды Ардерн с Дональдом Трампом.

Фото: twitter.com

Напомним, что из Австралии в Новую Зеландию на лайнере незаметно переплыл большой попугай.