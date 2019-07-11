Соломенский районный суд Киева отклонил иск националиста-радикала Сергея Стерненко к Андрею Портнову. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении редакции "Страны".

Экс-глава одесского "Правого сектора" подал иск к Андрею Портнову и ООО "Новини 24 години" (телеканал NewsOne - прим. ред.) о защите чести, достоинства и деловой репутации с требованием опровергнуть якобы недостоверную информацию. Радикала возмутило сказанное Портновым в эфире передачи "Эпицентр украинской политики" на канале NewsOne, а также на одном из каналов YouTube и собственном канале юриста в Telegram.

Во время трансляций Андрей Портнов назвал Стерненко преступником, совершившим умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах в центре Одессы. Юрист также заметил, что Стерненко ушел от ответственности благодаря покровительству СБУ и лично генпрокурора Юрия Луценко.

Националист потребовал у Портнова через суд в течение 15 дней опровергнуть эти утверждения. Однако к исковому заявлению не приложил необходимых доказательств для подтверждения выдвинутых обвинений. Кроме того, по мнению судьи Галины Козленко, Серненко оформил заявление ненадлежащим образом - без опоры на доказательства.

Суд постановил оставить иск радикала без продвижения и дать Стерненко 5 дней на устранение недостатков.

Как писала "Страна", Стерненко известен не только благодаря убийству в Одессе, но также похищениям людей, грабежам и наркоторговле.

Стерненко также придумал фантастическую версию для оправдания нападения Алексея Цымбалюка на журналиста "Страны" Влада Бовтрука.