С 1 января 2020 "Укрпочта" будет доставлять пенсии, только если правительство и Пенсионный фонд Украины назначат экономически обоснованный или рыночный тариф на эту услугу. Такое условие поставил генеральный директор компании Игорь Смелянский в открытом письме на своей странице в Facebook.

Смелянский отметил, что не собирался ставить ультиматум властям, однако его беспокоит будущее "Укрпочты". которое сейчас под большим вопросом.

"У "Укрпочты", как и у страны, сегодня есть выбор: стать одной из самых успешных компаний Украины и объектом инвестиций международных игроков, или исчезнуть, снова превратившись в совковый "собес". Мы приложили много усилий, чтобы получить шанс на изменения и больше не хотим его терять, становясь заложниками политики и пустых обещаний, ставя под угрозу будущее 2-го работодателя Украины. Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или чтобы все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", - пишет генеральный директор компании.

Скриншот: Facebook/ ukrposhtaceo

Смелянский адресовал свое предупреждение Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенко и руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

Выдвижение ультиматума гендиректор компании мотивировал кроме всего прочего еще и мировой практикой.

"Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Но еще раз - на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанным под один бланк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий", - подчеркнул Смелянский.

Напомним, в прошлом году "Укрпочта" уже пыталась свернуть систему доставки пенсий. Компания заявляла, что с 1 января 2019 года закроет до семи тысяч отделений в сельской местности.

Ранее "Страна" сообщала, что глава "Укрпочты" проговорился о наличии у него кроме украинского есть еще и гражданства США.