Конкуренты Владимира Зеленского на выборах продолжают выбивать у него из-под ног имидж человека, который способен договориться с Россией и остановить войну.

В украинском обществе есть сильный запрос на мир. Президент же на второй месяц своей работы все меньше этим ожиданиям соответствует - наоборот наращивая антипутинскую риторику и фактически закрывает возможности, для прямого диалога с Москвой.

А вот лидеры партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" в третий раз за последнее время побывали в России. И во второй раз встретились с премьером Дмитрием Медведевым.

Более того, Медведчук, Бойко и Рабинович поехали в Москву в разгар атаки на близкий к их партии канал NewsOne. Журналистов кошмарят за идею телемоста между Россией и Украиной - и даже завели дело о госизмене.

Поездка в РФ выглядит своеобразным ответом на эту кампанию (тем более что на переговорах впервые присутствовал и владелец телеканала Тарас Козак, который там призвал Зеленского прекратить давление на телеканал и пообеща защитить журналистов). В "Оппоплатформе" показали, что наводить мосты с Россией собираются, невзирая на попытки заблокировать этот процесс.

О чем еще говорит визит Медведчука, Бойко и Рабиновича к Медведеву - разбиралась "Страна".

Газ и консорциум

Новая поездка в Россию отличалась от двух предыдущих.

Первый раз это случилось в накануне президентских выборов. Тогда Медведчук и Бойко встретились с Медведевым, и это была сенсация. Впервые за много лет украинские политики на камеры поговорили со столь крупным представителем российской власти.

Второй раз лидеры "Платформы" встречались с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Это было уже в Петербурге на старте досрочных парламентских выборов.

Обе встречи касались прежде всего газовой темы. Контракты Украины с Россией о поставках и транзите газа истекают 1 января 2020 года. И как мы дальше будем покупать газ и сохранится ли транзит - власти не объясняют.

При этом, если Россия не успеет запустить к этому времени Северный поток-2 и "Турецкий поток", то при прекращении транзита газа через Украину в Европе возникнет его дефицит и мы не сможем его покупать по прежней схеме, когда мы оформляли российский газ как купленный у словаков или венгров. Им самим газа хватать не будет. А потому либо они вообще его продавать нам перестанут, либо будут отдавать по космическим ценам.

Договоренности Бойко и Медведчука в Москве, показывают и у Украине, и Европе, что кризис решить можно.

Так, россияне подтвердили готовность дать 25%-ю скидки на газ при прямом контракте.

А Юрий Бойко назвал даже сроки заключения возможного контракта. По его словам, это можно будет сделать уже в августе - после парламентских выборов в Украине.

"Мы значительно продвинулись по контракту о закупке газа напрямую, минуя посредников и этот виртуальный реверс, который принес очень много бед стране и увеличил стоимость газа - а это и коммунальные услуги, и продукты питания, все вместе (подорожало - ред.)", - сказал Бойко.

"Дурацкая ситуация. Когда потребители вашего не очень богатого государства платят на 25% больше, чем они могли бы платить. Понятно, что никакого реверса там нет. Понятно, что это за газ. Непонятно только, почему он на четверть дороже", - согласился Медведев.

"Мы видим, что готовы на начало августа к подписанию прямого контракта между украинскими потребителями и "Газпромом"", - заявил Бойко. По его словам, сложнее ситуация с транзитным контрактом - здесь есть два сценария работы.

"Сцераний консорциума, который бы учел интересы России как поставщика газа и Украины как транзитера и стран ЕС как потребителей на наш взгляд является наиболее реальным", - отметил Бойко.

Медведев согласился, что консорциум - это рабочий вариант, который раньше слишком сильно политизировали.

Но сейчас, по словам российского премьера, ценность украинской газотраспортной системы - после появления альтернативных газопроводов - изменилась. Поэтому можно снова говорить о консорциуме.

Кроме того, по его словам, можно "сохранить действие тех контрактов, которые существуют". Для того, чтобы выиграть время на обсуждение того же консорциума.

Кто именно переподпишет новый контракт - будет понятно после выборов. Тогда же, по словам Юрия Бойко, состоится и новый раунд газовых переговоров с Москвой.

Впрочем, сам по себе формат перегоров (премьер-министр России ведет их с представителями "Оппозиционной платформы") показывает, что вопросы и с ценой на газ, и с транзитом газа, могут быть решены, только если представители "Оппоплатформы" войдут после выборов в правительство.

То есть, если "Слуга народа" создаст коалицию с партией Бойко и Медведчука. В противном случае, газовые проблемы решены не будут и уже с начала года на европейском континенте может начаться новая газовая война.

И в этом смысле визит лидеров "Оппоплатформы" в Москву дают сигнал и Украине, и Евросоюзу, каким образом можно предотвратить кризисный сценарий развития событий.

Партия + партия

Другой важной особенностью третьей поездки в Россию стал ее новый формат. "Оппозиционная платформа" официально вошла в диалог с "Единой Россией" - российской партией власти. То есть встреча была именно межпартийной.

"Платформа" вчера по сути возобновила партийный диалог Украины и России, прерванный с исчезновением "Партии регионов" - которая до 2014 года была официальным партнером ЕдРо в Украине.

Таким образом связь "Платформы" с Россией становится все более институционализированной. Стороны договорились о подписании межпартийного меморандума, которое, по всей видимости, состоится уже в августе. То есть - когда этот диалог официально превратится в межпарламентский.

Все это наталкивает на важный вывод. В прежней Украине ни одна партия не старалась подчеркивать свои тесные связи с Россией. Даже те политсилы, которые выступали за Таможенный союз или, как "Партия регионов", являлись официальными партнерами "Единой России".

Все они старались не афишировать своих связей с РФ и формально стояли на позициях европейского выбора - пусть и с оговоркой, что "надо дружить со всеми".

Через пять лет после Майдана сложилась парадоксальная ситуация: в Украине появилась партия, которая набирает очки на призывах к диалогу с Россией.

За июнь и начало июля "Платформа" поднялась с 10 до 14% популярности. В то же время "Слуга народа", чей лидер Владимир Зеленский пришел к власти на примирительных лозунгах, растеряла уже примерно 6% рейтинга.