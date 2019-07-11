В Греции в среду, 10 июля, погибли шесть человек разных национальностей, в том числе двое детей, в результате последствий штормовых ветров, дождей и града. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местные власти.

По данным властей, еще более 100 человек получили травмы на курортах в районе Халкидики. Возраст пациентов, которые в попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих из них переломы. Некоторые получили травмы головы в результате падений деревьев и других предметов.

Фото: twitter

Среди погибших - россиянин и его двухлетний сын, которых убило упавшее дерево у отеля, мать и сын из Румынии, на которых обрушилась крыша, когда они ужинали, и супружеская пара из Чехии, чей трейлер был снесен ветром. Их сын был ранен, внук не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Такая плохая погода необычна для Греции, где лето, как правило, горячее и сухое. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал условия как "крайне необычные" для этого периода года. Власти объявили в Халкидики чрезвычайное положение. В районе действовало не менее 140 пожарных.

Видео: facebook.com/chris.paras/videos_by

Напомним, что вчера появились фото и видео гигантского града размером с апельсин, что обрушился на Италию.

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