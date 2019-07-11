12 июля православные отмечают День Петра и Павла. В Украине всегда тщательного готовились к этой дате, когда вспоминают двух самых почитаемых апостолов.

"Страна" собрала все, что известно об одном из самых значимых церковных праздников лета и о самих апостолах.

Когда Петра и Павла

Праздник каждый год отмечают 12 июля. Именно на эту дату выпадает казнь учеников Христа - Петра распяли головой вниз, а Павлу отсекли голову. Ценою собственной жизни апостолы несли людям правду о христианской вере и своим же примером доказывали любовь к Богу. 12 июля также заканчивается Петров пост, которого православные украинцы в этом году придерживались с 24 июня.

Службы в храмах Киева в Петров день



В память первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля вкиевских храмах пройдут следующие службы:

в Киево-Печерской лавре : в Крестовоздвиженском храме в 6:00 - Полунощница, с 6:30 - литургия; в Трапезном храме служа начнется в 7:00; в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" литургия начнется в 8:00; в Успенском соборе - в 8:30. Также в этот день в Трапезном храме пройдет вечернее богослужение - с 16:30.

: в Крестовоздвиженском храме в 6:00 - Полунощница, с 6:30 - литургия; в Трапезном храме служа начнется в 7:00; в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радосте" литургия начнется в 8:00; в Успенском соборе - в 8:30. Также в этот день в Трапезном храме пройдет вечернее богослужение - с 16:30. В Свято-Владимирском соборе в праздничный день проведут две Божественные литургии: ранняя - с 7 до 9 часов утра и поздняя - с 10 до 13 часов;

в праздничный день проведут две Божественные литургии: ранняя - с 7 до 9 часов утра и поздняя - с 10 до 13 часов; В Андреевском храме вечернее богослужение в сочетании с акафистом Святителю Николаю Чудотворцу пройдет с 18:00 - 19:00;

вечернее богослужение в сочетании с акафистом Святителю Николаю Чудотворцу пройдет с 18:00 - 19:00; В Михайловском Златоверхом соборе служба начнется в 9:00 (вечернее богослужение - с 16:45). Также литургия будет проходить в Трапезном храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Кто такие Петр и Павел

Петр перед знакомством с Христом был простым рыбаком, которого звали Симеон. Последовав за своим Учителем, он отрекся от своего промысла и стал свидетелем многих таинств и чудес Христа. Это сделало его наиболее приближенным к Мессии и самым почитаемым святым среди христиан, которого изображали на иконах с ключами от рая.

Другой апостол по имени Павел (до крещения его звали Савл) изначально был ярым противником христианства. Его встреча с Христом по пути в Дамаск произошла уже после воскрешения. После этого Савл ослеп на три дня и принял твердое решение обратиться в христианскую веру. Оба апостола были ревностными проповедниками христианского учения и умерли мученической смертью в Риме за свою веру.

Традиции в праздник

Перед праздником в украинских селах белили хаты, завершали все ремонтные работы, убирали в доме и во дворе, а стены в доме украшали рушниками и травами. В этот день прекращали все работы в поле, не вышивали и не пряли. Разрешалось выполнять только мелкие дела по дому. Хозяйки готовили рыбные, овощные и творожные блюда на стол, за которым собиралась вся семья.

В ночь на 12 июля никто, кроме детей и пожилых людей, не спал. Считалось, кто встретит рассвет, тот будет круглый год счастливым и здоровым. Утром все наряжались и шли в храм на праздничную службу.

12 июля в некоторых регионах Украины отмечали праздник рыбака, поскольку Петра считали их покровителем. Апостолы также считались защитниками домашней скотины и пастухов.

В Петров день начиналось время жатвы и период самого жаркого лета. Молодежь устраивала гуляния и разводила костры. А многие незамужние девушки и парни на рассвете ходили "стеречь Солнце". Считалось, что сама погода в этот день указывала на возможность создания семьи в этом году.

Приметы и гадания в Петров день

О Петровке в народе существует много примет. Так, считается, что после 12 июля лето входит в свои права, а дни становятся особенно теплыми. Если в этот день будет солнечная и ясная погода - ячмень рано заколосится, а рожь даст богатый урожай. если на Петров день идет дождь - сенокос будет мокрым.

Самым популярным гаданием было гадание на суженного. Например, молодые девушки выходили в поле и искали березу, плели из трех веток дерева "косу", загадывая на замужество, после чего скрепляли косу красной лентой. Если через 3 дня "коса" не расплеталась и не вяла - желание исполнится. В праздник также было принято собирать 12 разных трав с 12 полей, загадать парня, положить цветы под подушку и ждать вещего сна. Существует также поверье, что на Петров день нельзя отдыхать у водоемов, чтобы не привлечь беду в дом. Люди в реках не купались, чтобы вода не "забрала их в жертву".