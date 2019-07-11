Фактический показатель годовой инфляции по итогам июня оказался выше прогнозируемого. А вот в месячном измерении потребительская инфляция замедлилась. Такие выводы опубликованы в традиционном "инфляционном отчете" Национального банка Украины.

Как уверяют аналитики НБУ, показатели инфляции превысили прогнозы апрельского "инфляционного отчета".

"В то же время отклонения от прогноза существенно сократилось, если сравнивать с маем, благодаря ожидаемому окончанию влияния неблагоприятных факторов предложения. Базовая инфляция снижалась даже несколько быстрее, чем прогнозировалось", - уточнили в НБУ.

Как отмечают эксперты Нацбанка, в июне 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,0% (в мае она была 9,6%). В месячном измерении цены снизились на 0,5%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины.

Базовая инфляция в июне осталась на уровне 7,4% в годовом измерении. Фундаментальное давление на цены сдерживала жесткая монетарная политика.

Например, благодаря укреплению гривны в течение первого полугодия 2019 года к доллару США рост цен на непродовольственные товары замедлился до 2%. В частности, низкими темпами повышались цены на одежду и обувь, мебель, бытовую технику и транспортные средства.

А вот рост цен на отдельные овощи и фрукты в июне ускорился в результате неблагоприятных погодных условий. Однако негативное влияние временных факторов предложения овощей постепенно исчерпывается, обнадеживает НБУ.

Напомним, эксперты Национального банка сообщили со ссылкой на данные Госстата о том, что Украина больше не входит в ТОП-20 стран мира с самым высоким уровнем инфляции.

Ранее "Страна" писал о том, что в июне впервые за год потребительские цены в Украине снизились на 0,5%.