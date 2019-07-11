В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который открыли совсем недавно, снова образовалась трещины. Об этом сообщает Информатор.

На этот раз повреждения были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений. Также значительно ослабли тросы. Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перил со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: youtube.com

Напомним, что Кличко уволил главного по мостам в Киеве из-за "уставшего" путепровода на Осокорках.

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