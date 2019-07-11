Экс-президента Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР) по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском". Об этом юрист Андрей Портнов сообщил в Telegram.

"Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода "Кузня на Рыбальском", - пишет Портнов. Он уточняет, что дата допроса - среда 17 июля, 09:30 утра.

"Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую сегодня чуть позже. Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску", - резюмировал юрист.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, что ГБР уже подготовило ходатайство об аресте всех активов "Ленинской кузни" по делу против Порошенко.

Также мы писали о том, что в рамках этого дела в ГБР допросили Тигипко.