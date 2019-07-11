Сегодня, 11 июля, у офиса телеканала NewsOne проходит митинг в поддержку журналистов, которым угрожают из-за решения провести телемост Украина - Россия.

Акцию в прямом эфире транслирует NewsOne.

Перед зданием телеканала собрались люди с флагами "Оппозиционной платформы - За жизнь". На митинге также присутствуют лидеры партии - в частности, Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич.

"Отправили повестку телеканалу NewsOne. Не Порошенко, не Свинарчуку. Оказывается, по весне никого и не собирались сажать", - заявил Рабинович.

"А слабо вам послать повестку себе и допросить самих себя? Где деньги из разворованного Укроборонпрома?", - говорит Шуфрич.

По его словам, 82% украинцев хотят диалога с Россией, а более 70% хотят прямых переговоров Зеленского с Путиным. "А он испугался праворадикалов. Кучки людей, которые подняли хай".

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По словам генпрокурора, два директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственного оборонного заказа России.

Также мы рассказывали, что на канале NewsOne потребовали от властей прекратить травлю из-за телемоста с РФ.