В Харькове городские власти восстановили памятник маршалу СССР Георгию Жукову, который националисты снесли 2 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Геннадий Кернес.

"Как и обещал - сегодня вернули на место", - написал мэр. Он обнародовал фото восстановленного памятника.

Фото: facebook.com

Напомним, 2 июня в Харькове представители ряда националистических организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") и ч. 2 ст. 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа").

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, выражая позицию Владимира Зеленского по этому вопросу, сообщала, что ситуацию насчет сноса памятника маршалу СССР Георгию Жукову должен решить мэр Харькова Геннадий Кернес, а России стоит прекратить вмешиваться во внутренние дела Украины.

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