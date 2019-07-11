Верховная Рада сегодня, 11 июля, проведет финальное голосование за новый Избирательный кодекс с открытыми списками, а также попытается назначить Вадима Пристайко главой Министерства иностранных дел. Об этом свидетельствует план работы парламента на 11 июля, опубликованный на сайте Рады.

Спикер Андрей Парубий анонсировал голосование за проект Избирательного кодекса на 11:00. Затем Рада намерена рассмотреть законопроект о денежной компенсации заложникам и незаконно лишенным свободы. После этого последует достаточно объемный блок для включения в повестку дня и принятия решения. В том числе заявление парламента по поводу восстановления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ); относительно основ финансовой прозрачности электронных СМИ; о проверках Нацсоветом на прозрачность структуры собственности телекомпаний. В перечне также проект закона о зеленом тарифе для домашних солнечных электростанций.

Народные депутаты намерены ратифицировать соглашение о свободной торговле с Израилем. Запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ и о военном капелланстве.

В парламенте хотят заслушать отчет временной следственной комиссии для проведения расследования сведений о нападении на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Во второй раз попытаются уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначить на эту должность Вадима Пристайко.

Напомним, что Зеленский снова попросил Раду уволить генпрокурора Луценко и главу МИД Климкина.