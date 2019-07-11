В среду, 10 июля, в Ивано-Франковской области в жуткой аварии погибли двое маленьких детей, еще двое людей пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Автомобили "Ford Focus" и "Kia Sportage" столкнулись на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в с. Княжолука Долинского района. По предварительной информации правоохранителей, в результате лобового столкновения пассажиры "Ford Focus" - женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 рождения были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ.

"Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com

Также отмечается, что водитель автомобиля "Kia Sportage", 1984 г.р., который также был госпитализирован в больницу, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фото: facebook.com

Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Напомним, что под Ивано-Франковском молния попала в остановку и убила троих мужчин.

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