Доллар продолжает расти второй день подряд. Нацбанк установил официальный курс валют на 11 июля, согласно которому доллар подорожал на 22 копейки за сутки. При этом, пока еще слишком рано говорить, что это долгосрочная тенденция.

"Страна" разбиралась, что происходит с долларом 11 июля, почему он стал расти и что будет дальше.

Курс доллара 11 июля

Утром 11 июля Нацбанк установил курс доллара к гривне на уровне 25,70. То есть за сутки американская валюта подорожала на 22 копейки.

Утро на межбанке началось с вечерних показателей. По состоянию на 09:30 покупка доллара 25,87 грн, продажа 25,91 грн.

Фото: Минфин

На наличном черном рынке средняя покупка - 26 грн, средняя продажа - 26,10 грн (по состоянию на 09:30).

Фото: Минфин

Почему растет доллар

Гривна начала укрепляться с 3 июля, когда доллар впервые за долгое время подешевел до психологической отметки в 26 гривен, а затем опустился еще ниже. 5 июля, впервые с мая 2018 года, доллар упал ниже психологической отметки в 26 грн и достиг 25,87. 9 июля Нацбанк впервые с 2016 года опустил официальный курс доллара ниже 25,5 грн.

10 июля торги на межбанке открылись с котировок 25,73-25,77. К вечеру доллар подорожал до 25,87-25,91 грн. Это произошло на фоне ощутимого сокращения объема торгов. Если в начале недели они превышали $300 млн, то в среду - составили порядка $100 млн. Нацбанк не выходил на торги в публичном формате. Курс доллара подогрел и спрос на наличном рынке валют, а также то, что некоторые банки во второй половине дня начали скупать доллар, чтобы закрыть свои валютные позиции.

Фото: Минфин

"Лихорадка" на межбанке отразилась и на наличном рынке валют. К концу дня доллар там продавали по 25,90-26,05, и выкупали по 25,40-25,95.

Курс доллара к гривне: прогнозы

Несмотря на вчерашнее и сегодняшнее подорожание американской валюты, эксперты считают, что в ближайшее время резкого роста доллара не будет, поскольку на следующей неделе бизнесу понадобится много гривны и она будет укрепляться.

При этом осенью, по прогнозам, доллар все равно подорожает из-за закупок энергоресурсов накануне нового отопительного сезона. Кроме того, население осенью всегда увеличивает объемы приобретения валюты, а экспорт аграрной продукции еще не выйдет на пиковые показатели к этому времени.

Укрепление гривны летом - сезонное явление плюс для этого, в этом году сложились определенные предпосылки: высокие цены на железорудное сырье и хорошие прогнозы на урожай зерновых. К тому же ожидаются рекордные объемы экспорта. Однако такое везение гривны может резко закончиться, если поменяются условия на мировом рынке и, например, замаячит финансовый кризис. Тогда цены на украинское сырье резко обвалятся, а доллар может подскочить до 30 грн и выше.