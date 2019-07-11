После того, как вопрос выдачи Австрией США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа будет рассмотрен министерством иностранных дел, министр юстиции должен будет принять решение с учетом национальных интересов страны.

Об этом сообщает Deutsche welle со ссылкой на министерство юстиции Австрии.

"Вопрос выдачи украинского бизнесмена сейчас находится на рассмотрении внешнеполитического ведомства страны, которое сформулирует Минюсту свою официальную позицию. Согласно австрийскому законодательству, министр юстиции должен принимать решение с учетом интересов и международных обязательств Республики Австрия", - сообщили в австрийском Минюсте.

Именно с этой точки зрения вопрос экстрадиции должен оценить МИД. В министерстве иностранных дел Австрии не ответили на запрос издания о сроках рассмотрения вопроса, и о том, проводятся ли консультации с Вашингтоном.

Австрийские власти задержали Фирташа еще в 2014 году по запросу американских силовых структур. В США его обвинили в том, что он с помощью взяток на общую сумму 18,5 млн долл. якобы хотел получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции компании Boeing.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал Фирташу меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но затем согласился освободить его под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа, указав на возможные политические мотивы запроса о выдаче украинца со стороны США. В сентябре 2015 года прокуратура Вены (Австрия) подала апелляцию на это решение, 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены удовлетворил ее. А затем это решение подтвердил и Верховный суд Австрии.

Теперь окончательное решение остается за министром юстиции Австрии.

Сам Фирташ называет обвинения американской стороны полностью фейковыми и политически мотивированными.

Ранее "Страна" разбиралась, почему австрийский суд разрешил экстрадицию Фирташа в США и что теперь его ждет.

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