Вице-премьер Павел Розенко призвал президента Украины Владимира Зеленского отстранить от должности донецкого губернатора Павла Кириленко, во время сопровождения которого в зоне ООС погиб наш военный и еще один был ранен.

Об этом Павел Розенко написал на своей странице в Facebook.

"Считаю, что председатель Донецкой ВГА Павел Кириленко должен быть немедленно отстранен президентом Владимиром Зеленским от должности на время проведения расследования. А военная прокуратура должна немедленно начать расследование всех фактов, которые привели к гибели людей. Пожинаем первые плоды кулуарности, непрозрачности и непрофессионализма в кадровых решениях?", - написал Розенко.

Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Ранее "Страан" сообщала, что у Зеленского подтвердили гибель украинского бойца на глазах губернатора Кириленко.