В среду, 10 июля, на шахте имени Сташкова (Павлоградуголь) произошел пожар, 6 горняков попали в больницу. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что в 11:11 в с. Марьина Роща Петропавловского района на шахте им. М.И. Сташкова ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 метров. На момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке. Все подняты на поверхность.

В результате пожара 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу. В пресс-службе ДТЭК уточнили, что у троих зафиксированы незначительные ожоги, еще у троих - жалобы на першение в горле. На данный момент пятеро из них выписаны из клиники, шестой горняк оставлен для наблюдения в 4 павлоградской городской больнице с ожогом уха.

По состоянию на 07:00 11 июля силами военизированных горноспасательных отрядов Минэнергоугля осуществляется тушение пожара, контроль рудничной атмосферы и ведутся работы по возведению взрывостойких перемычек с целью изоляции аварийного участка.

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