В четверг, 11 июля во всех областях Украины синоптики прогнозируют дожди, которые принесут понижение максимальной температуры до +25 градусов, передает сайт Укргидромета.

На западе Украины температура воздуха достигнет отметки +18… +21 градус днем, ночью +9… +12 градусов. В северных областях ожидается +17… +20 градусов днем, ночью будет +9… +12 градусов. На востоке температура воздуха днем составит +20… +23 градуса, ночью снизится до +11… +15 градусов. В южных областях днем +21… +25 градусов, ночью: +12… +16 градусов. В центральных областях днем ожидается +18… +22 градуса, ночью до +10… +13 градусов.

В Киеве сегодня также будет идти дождь. Днем +18… +20 градусов, ночью температура снизится до +9… +11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик объяснила, почему в Украине в ближайшие дни будет холодно и когда вернется жара.

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