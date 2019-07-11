Вчера, 10 июля, пять военных кораблей Ирана попытались захватить британский нефтяной танкер British Heritage в Персидском заливе. Об этом передает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных об инциденте.

Когда британский танкер выходил из Персидского залива и входил в район Ормузского пролива, к нему приблизились иранские катера. Источники утверждают, что корабли Ирана приказали British Heritage изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Montrose нацелил орудия на иранские корабли и приказал им отступить, что они и сделали. Британские власти уже подтвердили, что фрегат Montrose находился в районе инцидента и выполнял там "роль по обеспечению безопасности на море".

Напомним, что отношения между Ираном и США ухудшились после двух атак на танкеры в мае и июне. Вашингтон возложил ответственность за нападения на Тегеран.

Затем 20 июня иранские военные сбили американский беспилотник, якобы нарушивший воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что отменил удар по Ирану за десять минут до назначенного времени, так как счел возможную гибель людей "несоразмерной" инциденту с беспилотником.