Японские ученые добились очередного успеха в своих космических исследованиях. Исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") совершил вторую посадку на астероид Рюгу, который находится в 280 миллионах километров от Земли. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), как передает ТАСС.



В JAXA подтвердили, что посадка завершилась успешно. Соответствующий вывод был сделан после анализа телеметрии, полученной с аппарата через некоторое время после приземления. Все системы зонда работают в штатном режиме и в настоящее время он возвращается на свою орбиту на расстоянии 20 км от Рюгу.

Зонд Хаябуса-2 на астероиде, фото: JAXA

В процессе короткой посадки, которая заняла всего несколько секунд, аппарат с помощью специального механизма выстрелил в поверхность астероида металлической болванкой, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь собрал установленный на аппарате пылесос. У JAXA были опасения, что после предыдущей посадки камера, с помощью которой зонд контролирует свое положение, загрязнена, однако в результате это не повлияло на проведение операции.

За сутки до приземления зонд начал медленно снижаться с орбиты на расстоянии 20 км от астероида. За 500 метров до Рюгу аппарат был переведен в автоматический режим управления из-за отсутствия возможности оперативно следить за его поведением с Земли. В качестве ориентира для посадки "Хаябуса-2" использовал сброшенную ранее на поверхность космического тела контрольную метку.

В качестве точки приземления был выбран созданный с помощью этого же зонда в апреле искусственный кратер. В результате этой миссии в JAXA рассчитывают получить образцы подземных пород, которые не подвергались прямому воздействию радиации в открытом космосе. Предыдущую посадку "Хаябуса-2" совершил на Рюгу в феврале. Тогда зонд успешно собрал нужные образцы грунта.

Астероид Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

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