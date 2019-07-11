В Голосеевском районе Киева полиция задержала гражданина Турции, который подозревается у себя на Родине в убийстве профессора одного из университетов и находится в международном розыске. Об этом передает пресс-служба Национальной полиции.

"47-летнему иностранцу правоохранительные органы Республики Турция инкриминируют убийство и участие в преступной организации. Фигурант подозревается в убийстве профессора одного из университетов", - заявили в полиции.

Фото: npu.gov.ua

Украинские полицейские сначала установили место пребывания разыскиваемого, а затем задержали его.

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца. По информации силовиков, 5-й криминальный суд Анкары выдал ордер на арест задержанного. А в начале июля преступник был объявлен в международный розыск.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве прокурор сфотографировался с участниками митинга против него, а потом разогнал их.

Также мы рассказывали, что в Киеве от взрыва гранаты на улице погиб мужчина. В полиции считают это самоубийством.