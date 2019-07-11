Глава СНБО Александр Данилюк сейчас находится с визитом в США, где уже провел переговоры с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, министром энергетики Риком Перри и спецпредствителем Госдепа Куртом Волкером.

Об этом советник Дональда Трампа написал в Twitter.

"Великолепная дискуссия состоялась с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ в Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", - написал Джон Болтон.

Фото: twitter.com/SecretaryPerry

Рик Перри в свою очередь заявил, что обсудил с Данилюком "возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского".

Ранее "Страна" сообщала, что Данилюк показал дом под Киевом, который полностью обустроила его жена.

Также мы рассказывали, что Данилюк признался, что хочет занять кресло Гройсмана.