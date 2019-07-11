Знаменитый американский киноактер Элайджа Вуд, который сыграл хоббита Фродо в саге "Властелин колец" скоро станет папой. Его сняли на улице Лос-Анджелеса с подружкой Метте-Мари Конгсвед, которая находится на последних неделях беременности. Об этом передает StarHit.

Счастливую парочку сфотографировали, когда она возвращалась с покупками из супермаркета, направляясь к автомобилю. На левой руке у Метте-Мари Конгсвед пользователи разглядели кольцо. Поклонники уверены: вскоре звезда "Властелина колец" женится и станет отцом, хотя ранее Вуд говорил, что не планирует создавать семью.

Есть версия, что Элайджа и Мари уже сыграли тайную свадьбу, однако доказательств этому нет, ведь актера нет в соцсетях и он старается не давать поводов для сплетен.

Фото: Legion-Media

38-летний Элайджа Вуд, не любит распространяться о личной жизни. Однако поклонники знают о нескольких серьезных романах актера. В начале карьеры у него были отношения с коллегами Бижу Филлипс и Франкой Потенте. В 2005 году Элайджа встречался с барабанщицей группы Gogol Bordello Памелой Рачине. Влюбленные появлялись вместе на светских мероприятиях и на протяжении пяти лет были неразлучны, но в итоге расстались из-за неготовности Вуда жениться.

Проведя несколько лет в одиночестве, актер нашел любовь на съемках картины "В этом мире я больше не чувствую себя как дома" в 2017 году. Элайджа сыграл главную роль, а в процессе работы сблизился с продюсером Метте-Мари Конгсвед. В январе 2018 года их впервые увидели во время свидания в Калифорнии. Но с тех пор пара крайне редко выходила в свет. Последний раз влюбленных заметили в феврале этого года на показе Rodarte.

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